Park Spoor Noord krijgt afgesloten cricketterrein

Antwerpen Politie rolt bende op die postpakket­ten met MDMA naar Colombia en Miami stuurde

De Antwerpse politie heeft vier personen opgepakt op verdenking van handel in drugs via postpakketten en in vuurwapens. Dat gebeurde op 10 februari, maar wordt nu pas bekendgemaakt. Het onderzoek naar de mannen ging van start in november vorig jaar toen de douane twee postpakketten met MDMA onderschepte. Die pakketten werden verscheept naar onder meer Miami en Colombia, en verstuurd vanuit een postpunt in Antwerpen.

3 maart