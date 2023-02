‘Pak me dan als je kan’: één zinnetje op vuile achterruit doet bestuurder én twee passagiers de das om

PVDA wil eindelijk fietsen­stal­lin­gen voor bewoners sociale woontorens: “Dat zat blijkbaar niet in renovatie­plan­nen”

Minstens 50 stalplaatsen voor fietsen per toren: dat is volgens de PVDA in het district Hoboken nodig om bewoners van de sociale woontorens aan de Moretusstraat en Paul Henri Spaaklaan voldoende comfort en veiligheid te bieden. De partij voerde donderdag samen met een aantal bewoners actie. “Vandaag komen we aan hooguit acht fietsbeugels. Maar die zijn voor bezoekers. Onbegrijpelijk.”