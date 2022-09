“Pak andere granaat, die van mij gaan niet zo hard”: leden van drugsbende rond De Algerijn riskeren tot negen jaar cel voor aanslag drugsmilieu

Antwerpen Na drugsperi­ke­len: stad wil nieuwe toekomst voor bekende brasserie Dikke Mee in Nachtega­len­park

De stad Antwerpen is op zoek naar een nieuwe uitbater voor de Dikke Mee, de bekende brasserie in het Nachtegalenpark. De zaak staat al een hele tijd leeg, nadat de uitbater in een drugszaak verwikkeld raakte.

11:19