Paaseitjes rapen? In deze zwembaden kan je woensdag paaseitjes opduiken

In de paasvakantie zorgt Sporting A voor een aangepast evenement voor de Antwerpse jeugd. In De Schinde in Ekeren, de Groenenhoek in Berchem, het Park van Merksem in Merksem, de Plantin Moretus in Borgerhout, de Ieperman in Wilrijk en de Wezenberg in Antwerpen moeten de deelnemende kinderen zoveel mogelijk paaseitjes verzamelen.