Overvolle zaal eert ‘Madame Ciro's’: “Dat de bubbels in je glas nooit mogen ophouden met bruisen”

Wilrijk/AntwerpenDat het leven oneerlijk is, werd opnieuw pijnlijk duidelijk vandaag in het Crematorium van Wilrijk. Maar het is dankzij Lieve Florquin dat we leren dat het leven zo ongelooflijk mooi kan zijn. De uitvaart van ‘Madame Ciro’s’ liet dan ook niemand onberoerd: “Ik heb niet alleen mijn mama verloren, maar ook mijn beste vriendin, mijn betere wederhelft, mijn wereld.”

Aan de overvolle parking te zien, leek het alsof heel Antwerpen vandaag zijn agenda had vrijgemaakt om Lieve Florquin te eren. De uitvaartverzorger wenkt: iedereen aan de inkomhal van zaal Chrysant moet zo ver mogelijk naar voren doorschuiven, anders geraakt er niemand het crematorium meer binnen. Ook in de zaal geen centimeter meer vrij. ‘Lieveke’ had haar naam niet gestolen. Haar afscheidsplechtigheid verraadt hoe geliefd ze wel was.

Quote Je bent heengegaan zonder pijn in de gelukkig­ste periode van je leven Zoon Laurent

Het zomerkind uit het West-Vlaamse Izegem stierf 30 november. Ze was amper 66 jaar. Onverwachts. Haar bloedtesten lieten vorig jaar nog uitschijnen dat ze een kerngezonde oma was. Nog gezonder dan haar man Eugène zelfs, leren we op de uitvaart. Deze wordt ingeleid met foto’s van haar en haar Gène op vakantie, met een glas wijn en een bord vol lekkers en beelden van haar omringd door diegenen die haar leven verrijkten.

Eugène Haesaerts is ontroostbaar. Het was met de liefde van zijn leven dat hij Ciro’s op de Amerikalei tot één van de bekendste restaurants van het stad omtoverde. “Mensen goedgezind maken, dat vond ze fantastisch. Te weinig plaats? Dan probeerde ze nog een tafeltje te regelen”, zei hij daar deze week nog over. Vandaag was het aan de menigte die haar liefhad om plaats te maken en dat deed haar aanwezige familie schijnbaar deugd.

Volledig scherm Er was geen centimeter meer vrij in zaal Chrysant in het Crematorium in Wilrijk. © Tessa Kraan

Doortastend, levenslustig en excentriek bracht ze haar leven door. Haar oogappel Laurent, haar enige zoon van wijlen haar ex-man, schetst een beeld: “Lieve mama, altijd was je er voor mij. Je hielp me de positieve kanten zien wanneer ik het moeilijk had, en je leerde me de positieve kanten zien in negatieve situaties. We hebben zoveel meegemaakt samen, maar je leerde me telkens om naar het licht te kijken en niet naar de tunnel.”

“Vandaag heb ik niet alleen mijn moeder verloren”, houdt hij zich sterk. “Maar ook mijn beste vriendin, mijn betere wederhelft, mijn wereld. Je bent heengegaan zonder pijn in de gelukkigste periode van je leven. Dat je met Gène zo ongelooflijk gelukkig was biedt troost, in hem heb ik nu mijn tweede vader gevonden. Ik ga je zo ontzettend hard missen. Rust nu maar, je hebt het meer dan verdiend.”

Lieve groeide op als enige zus met vier broers. Haar broer Luc beschrijft het ongeveinsd: “Ik zie haar gezicht nog de hele tijd voor mij, ik hoor haar stem nog steeds. Lieve heeft geleefd zoals ze wilde leven, zonder nuance. Dat de bubbels in haar glas nooit mogen ophouden met bruisen.”

Lieve zette zich ook in voor de anderstalige nieuwkomers in Antwerpen. Wie een gift wil doen voor het Sociaal Fonds Lieve Florquin ten voordele van de OKAN-leerlingen: BE68 0910 1734 4134.

Volledig scherm De uitvaart van Lieve Florquin ging zaterdag 10 december in het Crematorium van Wilrijk door. De zaal barstte uit zijn voegen. © Tessa Kraan

Volledig scherm Een overvolle plechtigheid voor Lieve Florquin. © Tessa Kraan

