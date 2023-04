Overlast op Antwerpse De Keyserlei: politie identificeert 62 amokmakers

“Iedereen vrij op 8 mei”: tien theaters vieren verzetshel­den en bevrijding tweede wereldoor­log

Op 8 mei 1945 geeft Nazi-Duitsland zich ook officieel over. In heel het continent barsten bevrijdingsfeesten los. Bevrijdingsdag wordt decennia lang een nationale feestdag, maar in de jaren zeventig wordt die in België plots afgeschaft. Tien theaters over heel het land, waaronder ook de Antwerpse Bourlaschouwburg, stellen op 8 mei de deuren open om de verzetsstrijders en bevrijding alsnog te herdenken, én vieren.