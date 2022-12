Ouderen voorkomen confrontatie tussen jongeren en politie na WK-winst Marokko: "Er zijn rotte appels, dus we doen ons best om iedereen te laten feesten”

België moet het WK in Qatar verlaten na een gelijkspel tegen Kroatië. Marokko zit wel in de achtste finales na 1-2 winst tegen Canada. Op beeld is te zien hoe de Marokkaanse supporters een feestje bouwen in Borgerhout. De politie is ondertussen aanwezig om enkele heethoofden in bedwang te ouden. Opmerkelijk: ouderen verhinderen jongeren om de confrontatie met de politie aan te gaan. “Het leek ons het beste om een ketting te vormen. We wilden onze jongens zo veel mogelijk op een rustige manier naar achteren sturen zodat iedereen rustig feest kon vieren. We zijn door en dat is het belangrijkste. We vreesden wel eventjes een confrontatie met de politie. Als we niets hadden gedaan, was er waarschijnlijk wel iets gebeurd. Maar de jongens zijn lachend en feestend weer naar achteren gegaan, dus het is in orde. Er zijn rotte appels, maar we doen ons best om iedereen te laten feesten”, vertelt Zakaria (28).