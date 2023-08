Oudere dame beroofd van horloge door duo: “Ik was onderweg naar huis toen ik werd aangevallen”

Kinderen leren 'zomer­school­lied' van professor Babu

“Samen naar de zo-zo-zo-zo-zomerschool, al spelend leren is onze goal”, zingen de kinderen van de zomerschool in stedelijke basisschool De Vlinders in de Lange Beeldekensstraat vanmorgen. Professor Babu, vertolkt door singer-songwriter Jean Bosco Safari, leerde hen het nieuwe ‘zomerschoollied’ aan.