Oudejaarsnacht in Antwerpen: 58 personen opgepakt

Voornamelijk tussen 23 en 1 uur had de politie heel wat werk met een hele reeks incidenten. Op verschillende plaatsen werden elektrische fietsen of bromfietsen in brand gestoken. Op heel wat plaatsen in de stad was het ook veel drukker dan verwacht. “Op verschillende plaatsen gingen mensen met elkaar op de vuist of keerden er enkele heethoofden en dronkenlappen zich tegen ons", zegt Wouter Bruyns. “Ze wierpen met projectielen en vuurwerk naar onze mensen. Niet alleen gevaarlijk voor ons, maar zeker ook voor alle andere omstaanders.”