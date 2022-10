Oude liftmotor wordt uit voetgangerstunnel gehaald tijdens renovatie: “Unieke kans om stukje geschiedenis van dichtbij te zien”

Het is een oud zeer in Antwerpen. De liften - en bij uitbreiding roltrappen - van de voetgangerstunnel tussen Linkeroever en het hart van de stad. Om ervoor te zorgen dat de liften nooit meer in panne zijn, startte het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) begin dit jaar met een grootschalige renovatie. De lift op linkeroever is intussen klaar en werd in juli terug in dienst genomen, om ironisch genoeg al verschillende keren terug stil te vallen.