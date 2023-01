Oud-speler KV Oostende krijgt vier jaar cel voor aanslag in drugsmilieu

De politie kwam via de nummerplaat van de wagen aan het adres van de tweede beklaagde, Alvin S.N. uit Vorst. De jongeman van Congolese afkomst was in 2016 nog speler bij eersteklasser KV Oostende. Hij mocht toen enkele keren proberen bij het eerste elftal, maar speelde vooral bij de beloften. Hij speelde ook bij de beloften van Standard en was kort aan de slag bij een Griekse eersteklasser. Nergens brak hij door.

Bekentenissen

In zijn eerste verklaring ontkende Alvin S.N. iets met de aanslag in Berchem te maken te hebben. Hij had zijn auto in die periode enkele keren uitgeleend aan een zekere ‘Bram’. Meer gegevens had hij niet. Die Bram bleek de eerste beklaagde, de Congolees Abraham Y-W (28) uit Ganshoren te zijn. Ook hij werd gearresteerd. In het verdere onderzoek ging Alvin S.N. tot bekentenissen over. Hij was op vraag van Abraham twee keer naar de Baron De Catersstraat in Berchem gereden. De avond voor de aanslag ging het om een verkenningsrit. De dag nadien stapte Abraham uit om op de woning te schieten. Alvin S.N. filmde op diens vraag de schietpartij. In zijn gsm werden vijf filmpjes teruggevonden.