Oud-burgemeesters brengen hulde aan Jos Verhelst, socialistisch boegbeeld van Stuivenberg

Antwerpen Joodse gemeen­schap en scholen bidden voor vertrek omstreden goudfa­briek: “Driemaal per dag moet ons dochtertje aan de aerosol met cortisone, maar volgens de dokters heeft ze geen astma”

Een 600-tal kinderen uit vier joodse scholen hebben donderdag samen gebeden voor een snel vertrek van de omstreden goudsmelterij Value Trading in de stationsbuurt. “Help ons om gezond te leven”, las een van de spandoeken. De Joodse gemeenschap blijft erbij dat er een directe link is met een hoog aantal kankerdoden in de wijk.

12 mei