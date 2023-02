Orpea sluit twee Antwerpse woonzorgcentra, bewoners moeten verhuizen

Antwerpen Tot 4.500 euro per maand voor een kamer, maar ‘Ritz van de rusthuizen’ speelt vergunning kwijt: “Tekorten slepen al maanden aan”

Bewoners baden er in weelde en aan hun kamers hangt een meer dan stevig prijskaartje, maar de vergunning van het luxueuze rusthuis Park Lane in Antwerpen wordt nu ingetrokken. Dat bevestigt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Park Lane, dat al langer op de zwarte lijst stond, is een van de prijzigste woonzorgcentra van het land.