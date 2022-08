Opsporingsbericht: Wie heeft Félicien Verresen gezien?

AntwerpenDe federale politie laat weten dat de 76-jarige Félicien Verresen officieel vermist is. Hij werd voor het laatst gezien in café Franklin in de Gemeentestraat in Antwerpen, vlak bij de Franklin Rooseveltplaats. Sinds 7 augustus ontbreekt van hem ieder spoor.