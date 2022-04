Oppositie trekt van leer na arrest over Isvag: “Stadsbestuur heeft twee jaar verloren”

Wordt er binnen meer dan zes maanden nog afval verbrand bij Isvag langs de Boomsesteenweg in Wilrijk? Die vraag lijkt acuut na het arrest van de Raad van State. Volgens Ilse van Dienderen is er twee jaar verloren. “Er zijn alternatieven aangetoond voor de afvalverwerking in Antwerpen en voor het warmtenet dat men wil koppelen aan verbrandingsinstallaties. Het kan in de haven, voor warmtenetten zijn ook elders op rechteroever locaties mogelijk.”

Het gemeenteraadslid van Groen vroeg zich af wanneer het stadsbestuur eindelijk inziet dat adviezen van experten serieus moeten worden genomen. Ze verwees onder meer naar een negatief advies van OVAM.

“Spuuglelijk”

“Jarenlang zijn goede argumenten tegen een verlenging van de bestaande Isvag-oven en de bouw van een nieuwe installatie weggewuifd”, stelde Mie Branders (PVDA) vast. Het toppunt was het plan van Philip Heylen (voormalig schepen voor CD&V, red.) voor een zogenaamd landmark op de spuuglelijke A12: een oven die 176 miljoen euro gaat kosten, driemaal zoveel als het Museum aan de Stroom. Onze partij heeft altijd hetzelfde standpunt ingenomen. Dat kunnen we niet zeggen over de partijen in het stadsbestuur. Voor ons moet opslag en hergebruik van afval belangrijker worden dan verbranding.”

“Herstelbare fout”

Bevoegd schepen Van Doesburg belooft dat de stad er alles aan zal doen om de ophaling en de verwerking van afval correct te laten verlopen. “Vlaams minister Demir (N-VA) heeft zes maanden de kans om een nieuwe beslissing te nemen over een hervergunning van de bestaande installatie. In de procedure is een herstelbare fout geslopen.”

Voor de bouw van een nieuwe afvalinstallatie gaf Van Doesburg toe dat alles terug naar de tekentafel moet. “Niets is uitgesloten. Elk scenario ligt voor.”