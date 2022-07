Opnieuw woning beschoten in Borgerhout: mogelijk verkeerde huis geviseerd

BorgerhoutIn de nacht van zaterdag op zondag is opnieuw een woning beschoten in Borgerhout. Dat bevestigt het Antwerps parket. Het incident deed zich in de De Winterstraat, een zijstraat van de Sterlingerstraat. Het is ondertussen het vierde gewelddadige incident in de bewuste wijk op een maand tijd.

Een betrouwbare bron geeft aan dat het gezin dat in het huis woont vermoedelijk het slachtoffer werd van een vergissing. De dader of daders zouden dus de verkeerde woning geviseerd hebben. Volgens het parket is dat vermoeden “absoluut niet duidelijk”. De federale gerechtelijke politie heeft alvast een onderzoek geopend.

De beschieting is ondertussen het vierde geweldsincident en de derde schietpartij die de wijk rond de Sterlingerstraat op een maand tijd te verwerken krijgt. In de Zegepraalstraat, waar drie van de incidenten plaatsvonden, plaatste de politie al een mobiele camera, maar dat lijkt de daders niet onmiddellijk veel angst aan te jagen.

Wel resulteerde de aanwezigheid van de camera al in de arrestatie van twee daders. In de nacht van donderdag op vrijdag werd een woning vlak bij de hoek met de Sterlingerstraat onder vuur genomen, met minstens drie kogelinslagen in de gevel en voordeur tot gevolg. De camera kon een Nederlandse nummerplaat vastleggen, die via ANPR-camera’s de politie in de juiste richting wees. De daders konden net over de grens met Nederland ingerekend worden.

Mislukte uithaling cocaïne

De nacht voordien werd huisnummer 17, eveneens in de Zegepraalstraat, onder vuur genomen. Vijf kogels doorboorden de façade van het huis. Het geviseerde pand staat tegenover de woning van de internationaal bekende kickbokser Jamal Ben Saddik. Diens huis werd overigens begin juni ook het doelwit van vandalen, toen ze een paar vuurwerkbommen voor zijn deur smeten. In het milieu gaat het gerucht rond dat het een duidelijk signaal was, omdat door hun toedoen een uithaling van een lading cocaïne zou mislukt zijn.

Ten slotte werd er nog geschoten op een woning in de Rietschoorvelden in Merksem. Dat gebeurde in dezelfde nacht als de beschieting van Zegepraalstraat 17. Op dit adres staan de broers Gianni en Giorgi F. ingeschreven. Zij stonden dit voorjaar al terecht in een Sky ECC-dossier omdat zij privé-gegevens via een ziekenhuismedewerkster zouden hebben verkregen.

