Opnieuw verdacht voertuig opgepakt in Deken De Winterstraat in Berchem: mogelijk weer gewapend commando

Antwerpen “Een goede opleiding is de beste garantie op een job”: schepen Erica Caluwaerts (Open Vld) fan van kortere zomervakan­tie

Een kortere zomervakantie, ook in het Vlaamse onderwijs: het debat daarover woedt volop. In Antwerpen liet schepen van Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit) eerder al uitschijnen dat ze openstaat voor de discussie. Haar collega van Werk en Innovatie Erica Caluwaerts (Open Vld) ziet veel voordelen: “Twee maanden zomervakantie is nefast voor het leerproces. Terwijl een kwalitatieve opleiding de beste garantie is op een job.”

1 september