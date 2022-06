Opnieuw vakbondsactie bij De Lijn: waar in Antwerpen ondervindt u hinder?

Antwerpen/Zoersel ASSISEN. Roger Slegers schuldig aan doodslag op Lesley Swolfs: “Dat zij alles zou hebben uitgelokt is totaal ongeloof­waar­dig”

De jury heeft Roger Slegers schuldig bevonden aan doodslag op Lesley Swolfs. Volgens de twaalf lekenrechters waren Rogers dodelijke messteken onder gelijk welke omstandigheden een gruwelijk disproportionele reactie op wat zij hem had kunnen aandoen. Dat er sprake zou zijn geweest van uitlokking werd niet geloofwaardig geacht. “Zelfs als het wel zo was, was de reactie van Roger compleet niet in verhouding.”

