Opnieuw treinbegeleider aangevallen: daders kunnen ontsnappen

Voor zover bekend, is dit al het vierde incident deze maand waarbij treinbegeleiders het slachtoffer zijn van agressie. In Boechout werd twee weken geleden nog een treinbegeleider uitgescholden. Daags voordien deelde een reiziger enkele klappen uit, ook al in het station van Mol. Enkele dagen eerder was er al een gelijkaardig incident in Lier. Dat gebeurde uitgerekend op de dag dat de NMBS een campagne lanceerde rond agressie tegen het spoorwegpersoneel.