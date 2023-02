Opnieuw fietsenwinkel met gestolen tweewielers gesloten in Berchem: politie arresteert ijverige dief

“Ik wilde enkel een joint roken en daar zijn altijd wel dealers”: Drie ‘ontvoer­ders’ ontkennen man in koffer te hebben geduwd bij Q8-station in Merksem

Bezoekers die op 15 juni vorig jaar het Q8-benzinestation aan de Lambrechtshoekenlaan in Merksem bezochten hadden die dag wat te vertellen aan de eettafel. Drie mannen zouden die dag hebben samengewerkt om een nietsvermoedend slachtoffer in elkaar te slaan en daarna in de koffer van hun auto te duwen om hem te ontvoeren. Of toch niet? De daders ontkenden vandaag formeel alle betrokkenheid tegenover de rechtbank. “Hij vroeg zelf of hij in de koffer mee mocht rijden omdat hij wilde vluchten van een vechtpartij.”