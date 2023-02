Opnieuw & Co opent circulair atelier DoeDoe in Wilrijk: “Wat bij tweedehandswinkels niet verkocht wordt, krijgt bij DoeDoe een derde leven”

Op 16 februari opende circulair atelier DoeDoe feestelijk de deuren in de Ullenstraat in Wilrijk. Schepen van Sociale Economie Tom Meeuws knipte het lint door. DoeDoe is een initiatief van Gitte Keymeulen samen met Opnieuw & Co. Gitte is sociaal-cultureel werker van opleiding, en startte in 2019 officieel met ‘DoeDoe vzw’ in een eigen atelierruimte. In september 2022 werd het atelier overgenomen door Opnieuw & Co vzw.