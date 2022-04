Opnieuw Beiaardcantus in Antwerpen op 28 april

De vierde editie van de Beiaardcantus wordt georganiseerd door Beiaard vzw in samenwerking met Unifac, Lingua, Wikings-NSK, Sofia, Kinesia, UFKA en PSW. “De Beiaardcantus is een kans voor studentenverenigingen om te strijden tegen het negatieve beeld waarmee we de laatste jaren worden geassocieerd”, zegt Simone Lasure, vicepraeses van Lingua. “Ik hoop dat de Beiaardcantus aantoont dat studentenverenigingen ook positieve initiatieven nemen.”

Verhoogd aantal deelnemers

Dit jaar kregen de verenigingen van Stad Antwerpen groen licht om het aantal studenten op de cantus naar 1.200 te verhogen. Zoals elk jaar wordt de Beiaardcantus in goede banen geleid door een orkest én een BV. Dit jaar is dat acteur Jenne Decleir. Wat helaas zal ontbreken, is de Beiaard, want de klokken zijn dit jaar ingepakt omwille van de renovatiewerken aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.

Goed doel

De opbrengst van de Beiaardcantus gaat ook dit jaar weer naar een goed doel. “Tijdens de COVID-19-crisis hebben we gemerkt dat de mentale gezondheid van heel wat studenten enorm achteruit is gegaan. Tegelijkertijd werden we ook wat vergeten door de overheid. Voor heel wat studenten voelde dat aan alsof er geen hand was om hen uit het diepe te trekken. Daardoor ging ook niet iedereen op zoek naar hulp, want ze hadden het gevoel dat er voor hun problemen geen plaats was.”

De studentenverenigingen besloten daarom om de opbrengst te schenken aan ‘Onbespreekbaar’, een platform dat mentale gezondheid bespreekbaar maakt. “Om Onbespreekbaar een mooie som te kunnen schenken, willen we van dit evenement dan ook echt een knaller maken”, besluit Simone.

Volledig scherm De Beiaardcantus, die door zeven verschillende studentenverenigingen van UAntwerpen wordt georganiseerd, mag dit jaar weer 1200 studenten verwelkomen op de Antwerpse Groenplaats. © MP Productions