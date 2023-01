Opnieuw aanslag op voormalige woning van ‘De Algerijn’

Antwerpen RECONSTRUC­TIE. Twintig jaar geleden viel Atheneum Antwerpen ten prooi aan vuurzee. Directrice Karin Heremans: “Het blijft een trauma. Tot vandaag kan ik zelfs geen brandende kaars verdragen”

Een verwoeste feestzaal, fresco’s die voorgoed verloren gaan en tal van vernielde klaslokalen. We nemen je mee naar de noodlottige nacht van 14 op 15 januari 2003. Een vuurzee legt de voorbouw van het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen in de as. “Een hels, hallucinant zicht”, herinnert directrice Karin Heremans zich. Maar de school, een monument uit 1884 en een thuis voor tientallen nationaliteiten, herrijst als een feniks. “Door die ramp konden we onze kijk op het beleid kracht bijzetten. We gebruikten kunst als communicatiemiddel tussen de culturen en overtuigingen.”

6:00