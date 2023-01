Opnieuw aanschuiven op Antwerpse Ring door werken aan viaduct Merksem: Liefkenshoektunnel tolvrij gemaakt

Antwerpen Drie Franstali­ge dames veroor­deeld voor inbraken in Antwerpen en Brussel: “Ze waren zogezegd op zoek naar een arts”

Drie Franstalige dames hebben van de Antwerpse rechtbank celstraffen tot 40 maanden gekregen voor een reeks diefstallen en inbraken in Antwerpen en Brussel. Zo beroofden ze een oudere dame van een resem juwelen en braken ze in bij een pand aan de Groenenborgerlaan in Wilrijk. Voor één van de vrouwen is de celstraf effectief, aangezien ze al meerdere veroordelingen opliep en kennelijk niet leerde uit haar fouten.

24 januari