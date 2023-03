Opnieuw 9 maanden rijverbod voor Radja Nainggolan: “In Italië kan hij gewoon blijven rijden”

De politie zette vanaf oktober 2022 in op het opsporen van chauffeurs die na afloop van hun rijverbod gewoon terug in de auto stapten, zonder dat zij de verplichte theoretische, praktische en psychomedische testen opnieuw hadden afgelegd. Dat gebeurde aan de hand van ANPR-camera’s. Radja Nainggolan was die maand de twintigste chauffeur die werd betrapt. De politierechter legde hem eind 2021 een rijverbod van 4 maanden en 6.000 euro boete op wegens dronken rijden in de Nationalestraat in Antwerpen. Hij moest ook de verplichte examens overdoen, voor hij weer achter het stuur mocht.

Voorbeeld voor de jeugd

Op weg naar de training bij zijn vorige club RAFC Antwerp hield de politie Nainggolan tegen in zijn Mercedes aan het stoplicht bij de Slachthuislaan. Hij werd gecontroleerd omdat hij voor het verkeerslicht zat te gsm’en aan het stuur. Al snel werd duidelijk dat hij de voorwaarden van zijn eerdere veroordeling had geschonden omdat hij zijn herstelexamens nog niet had afgelegd.

Quote Ik herinner me nog dat meneer Nainggolan de vorige keer een voornemen had uitgespro­ken om vanaf dan een voorbeeld voor de jeugd te zullen zijn De openbare aanklager

Gisteren kwam de zaak voor de politierechtbank. Aangezien Nainggolan ondertussen al drie eerdere soortgelijke veroordelingen had opgelopen, was de openbare aanklager niet mals voor hem. “1 jaar rijverbod en een boete van 4.000 euro”, zo klonk het. Schalks voegde ze er nog aan toe: “Ik herinner me nog dat meneer Nainggolan de vorige keer een voornemen had uitgesproken om vanaf dan een voorbeeld voor de jeugd te zullen zijn.”

Weinig impact

In eerste instantie vorderde de procureur opnieuw (extra) herstelexamens en bijkomende medische en psychologische onderzoeken, maar Nainggolans advocaat Omar Souidi wees haar erop dat die vorderingen onwettig waren. “Mijn cliënt woont niet meer in België, maar in Italië, dus die bestraffing kan niet gevorderd worden”, zo klonk het. Volgens Souidi had Nainggolan zijn vonnis en de bijbehorende proefperiode eenvoudigweg verkeerd geïnterpreteerd. “Tja, hij is geen goede jurist en ik ben geen goede voetballer.”

Ondanks zijn vurige pleidooi toonde de politierechter zich streng voor Nainggolan. Hij zal een nieuw rijverbod van 9 maanden moeten slikken, evenals een boete van 4.000 euro. Pittig, maar in de praktijk zal hij er niet ontzettend veel van merken. “Zijn rijverbod geldt uiteraard niet in Italië”, nuanceert Souidi. “En gezien hij daar nog een tijd zal verblijven, en hij bovendien ook een Italiaans rijbewijs heeft, zullen die 9 maanden geen impact op hem hebben.”

KIJK. Radja Nainggolan in cel na autorijden zonder rijbewijs

