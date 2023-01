Opnames voor videoclip lopen mis: auto crasht tegen stelplaats voor winkelkarretjes op parking Makro

“Ter plaatse trof de politie een voertuig aan dat op verschillende betonblokken stond onder een hokje voor winkelkarren,” aldus Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “De eigenaar van de auto is een man van 24 jaar. Hij verklaarde dat hij ter plaatse opnames aan het maken was voor een videoclip. De man vertelde dat hij iemand anders met zijn auto liet rijden en dat die in cirkels is beginnen te rijden. Zo zou de auto tegen de betonblokken zijn beland en in het hokje tot stilstand zijn gekomen.”