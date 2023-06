Oplichter The Villa riskeert 30 maanden cel voor verkrachting promogirl: “Hij dreigde haar kind te vermoorden”

Ooit was hij een graag geziene gast in discotheek The Villa in Herent, maar nu blijft van het imago van Jordy De Munck niets meer over. De man moest zich vandaag - met een enkelband - verantwoorden voor de mishandeling en verkrachting van een promogirl. Er hangt hem 30 maanden cel boven het hoofd. Eerder lichtte hij ook al de eigenaar van zijn geliefde discotheek op. Is zijn luxeleventje nu definitief voorbij?