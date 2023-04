Opleidingsschip Dar Młodziezy zet Antwerpse kadetten af na zeestage

Agressieve wildplas­ser tegen Sint-Joriskerk is de druppel: De Wever legt overlast­cafés op Mechels­eplein maatrege­len op

Het blijft klachten regenen over overlast aan Barbossa en Apropos, twee bekende cafés in de omgeving van het populaire Antwerpse Mechelseplein. Onlangs nog kreeg de politie klappen toen ze een wildplasser betrapte. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) grijpt nu in en legt de horecazaken strikte maatregelen op. Volgen ze die niet: dan worden de cafés ontruimd of gesloten.