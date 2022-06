Opgelet: verstoorde dienstverlening stad Antwerpen door stakingsdag maandag 20 juni

Voor de kinderopvanglocaties werden de ouders op de hoogte gebracht of er hinder is in hun locatie of niet. De dienst stadsreiniging probeert de dienstverlening inzake afvalophaling te verzekeren maar de stad vraagt haar inwoners die op maandag 20 juni een ophaaldag hebben om al hun afval (restafval, gft, pmd en papier en karton) pas aan te bieden bij de volgende ophaling. Indien er toch veel huisvuil buitenstaat, kan de stad beslissen om niet-selectief op te halen, dan gaat al het afval in één huisvuilwagen.

Wie wil weten of er hinder is in de stedelijke dienstverlening, kan de dag zelf contact opnemen met de stedelijke dienst of locatie om zeker te zijn dat die open is. Antwerpenaren kunnen ook terecht op www.antwerpen.be voor meer info of bellen naar het stedelijk contactcenter op het nummer 03 22 11 333. Het stedelijk contactcenter kan telefonisch moeilijker te bereiken zijn.