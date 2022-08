Operatie ‘Middelheim 2.0’: Antwerps openluchtmuseum gaat indrukwekkende beeldencollectie herschikken

Het Middelheimmuseum, dat jaarlijks zo’n 400.000 (gratis) bezoekers lokt, werd opgericht in 1950 en verzamelt sculpturen en kunstinstallaties van zowat 1870 tot vandaag. Ondertussen telt de collectie van het museum een 200-tal kunstwerken. Zo staat ‘Balzac’ van Auguste Rodin in het park. Andere bekende kunstwerken in de collectie: ‘Het Zotte Geweld’ van Rik Wouters, ‘Misconceivable’ (of: de kromme boot) van Erwin Wurm, ‘The bridge without a name’ van Ai Weiwei en ‘King and Queen’ van Henry Moore.