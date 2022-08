Openluchtcinema tijdens de Borgerhoutse filmstraten

Een eigen stoel meenemen is niet nodig. Madam Fortuna, een werkplaats voor kunsten, zet samen met de straatbewoners stoelen klaar. De toegang is voor iedereen gratis. Een dekentje meenemen, is geen overbodige luxe. ’s Avonds kan het afkoelen. Bij regenweer gaan de filmstraten helaas niet door.

Op vrijdag wordt de aftrap gegeven in de Oedenkovenstraat met de film West Side Story. Zaterdag is het dan aan de Jozef Nuytsstraat. Hier wordt Bad Boys for Life vertoond. Vrijdag 2 september landt de openluchtcinema in de Sterrenborgstraat waar Little Miss Sunshine te zien zal zijn. In de Jules van Beylenstraat wordt een dag later 12 Angry Men vertoond. Afgesloten wordt er in de Goedendagstraat op 10 september met Wes Andersons’ The Grand Budapest Hotel. Alle films starten om 21u.