Op stap met de Indiase gemeenschap tijdens Holi: “Deze dag draait om blijdschap en plezier”

Antwerpen Nahida en Omar doen hun verhaal naar aanleiding van de Week tegen Racisme: “Als Marokkaan­se was ik niet slim genoeg om wetenschap­per te worden”

Maandag 21 maart is de Internationale Dag tegen Racisme. Verschillende Antwerpse jeugdwerkverenigingen organiseren daarom een activiteitenweek rond het thema, onder de noemer Jeugd Tegen Racisme. Nahida El Makrini (22) en Omar Bouali (20) doen alvast hun verhaal, over hoe zij racisme ervaren. “Als individu kan je maar weinig veranderen, het is belangrijk dat de hele samenleving ernaartoe probeer te werken om racisme de kop in te drukken”, klinkt het.

17 maart