Op huizenjacht in... Borgerhout: “Een grote te renoveren woning voor slechts 230.000 euro”

Antwerpen Op wandel in landschap Glacis van Ertbrugge: ontdek het diverse grensge­bied tussen Antwerpen en de Kempen

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van de Dag van de Wetenschap. In Antwerpen wandel je door het diverse landschap Glacis van Ertbrugge: de grens tussen de bruisende stad en het rustgevende platteland van de Kempen.

25 november