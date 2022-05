Op deze plekken in Antwerpen vier je Internationale Hamburgerdag in stijl

Antwerpse drugscrimi­neel opgepakt tijdens trip van Marokko naar Spanje

In Tarifa, in het uiterste zuiden van Spanje, is een 26-jarige drugscrimineel opgepakt tegen wie door ons land een internationaal aanhoudingsbevel was uitgevaardigd. De man maakt volgens de Spaanse politie deel uit van een internationale drugsbende die actief is in de Antwerpse haven.

25 mei