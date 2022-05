Op de Meir maken terroristen geen kans meer: “Dit straatmeubilair is bestand tegen voertuigen tot 7,5 ton”

AntwerpenDe rampaaltjes, fietsbeugels en verdwijnpalen op de Meir in Antwerpen zijn voortaan bestand tegen aanslagen met voertuigen tot 7,5 ton. Dit anti-terreurstraatmeubilair is betaald met Europese subsidies. Ook het standbeeld van David Teniers doet zijn duit in het zakje om terroristen tegen te houden. De Antwerpse politie stelde haar anti-terreuraanpak dinsdag voor aan Sloveense en Roemeense collega’s.

Herinnert u zich nog de fameuze ‘Meirterrorist’ Mohammed R. die in maart 2017 in een dronken rit door de winkelstraat scheurde? Militairen probeerden hem te stoppen, de Snelle Respons Teams van de politie zetten de jacht op hem in en troffen de Fransman aan in zijn geparkeerde rode Citroën op de Scheldekaaien. Mohammed R. was in slaap gevallen. In zijn koffer lagen messen, zwaarden en een gedemonteerd geweer. Hij werd later door de rechtbank veroordeeld wegens drugs- en wapenbezit en enkele verkeersovertredingen. Van terrorisme was evenwel geen sprake.

We zijn vijf jaar later en niemand maakt zich momenteel zorgen over terroristen die zich met hun auto in de massa op de Meir zouden storten. Er is geen reden voor terreurdreiging in Antwerpen. Toch hebben het stadsbestuur en de politie de afgelopen drie jaar extra geïnvesteerd in de beveiliging van drukke winkelstraten en pleinen. Antwerpen nam met steden uit Roemenië en Slovenië deel aan het project ‘Pericles’ dat gesponsord werd met 2,5 miljoen Europese subsidies.

Eerste straat

De Meir werd als drukste winkelstraat als eerste aangepakt. Later volgen de Groenplaats en het Astridplein. Alle rampaaltjes en fietsbeugels aan de kant Leysstraat en Meirbrug zijn extra verzwaard en in beton verankerd. De fietsbeugels bijvoorbeeld zijn daar uit massief staal, de rampaaltjes zijn tot 50 centimeter onder de grond in een blok beton gegoten.

Volledig scherm Jan Pirenne van de stadsdienst Publieke Ruimte toont aan een delegatielid uit Ljubljana de rampaaltjes op de Meir. © Patrick Lefelon

Jan Pirenne van de stadsdienst Publieke Ruimte: “Voor een wandelaar lijken die paaltjes en fietsbeugels op gewoon straatmeubilair. Samen met de stalen verdwijnpalen in het midden van de straat sluiten zij de Meir volledig af. Het meubilair houdt voertuigen tot 7,5 ton aan een snelheid van 70 kilometer per uur tegen. We zorgen er ook voor dat voertuigen niet met een hoge snelheid de Meir kunnen oprijden. Het standbeeld van Teniers helpt daarbij en verbreekt de rechte lijn van de Leien naar de Meir.”

Quote Belangrijk is dat de politie voortaan vanaf het begin kan meedenken aan de heraanleg van een straat Rutger Vermeulen van de politie Antwerpen

Het anti-terreurstraatmeubilair op de Meir en in de zijstraten heeft zo’n 600.000 euro gekost, waarvan 90 % uit de Europese subsidiepot van Pericles komt. Onder andere vertegenwoordigers van de Sloveense stad Ljubljana kwamen dinsdag de Antwerpse aanpak bestuderen.

Rutger Vermeulen van de politie Antwerpen: “Het belangrijkste is dat de politie voortaan vanaf het begin kan meedenken aan de heraanleg van een belangrijke straat. Neem een straat waar buurtbewoners meer bomen willen maar ook aandringen op meer veiligheid. Bomen beletten natuurlijk het zicht van een politiecamera. De politie kan dan samen met de architect tot een oplossing komen.”

Vluchten in de winkel

Politiewoordvoerder Wouter Bruyns heeft ook een informatiecampagne met een videospel, folders en pictogrammen ontwikkeld om wandelaars bij een terreurdreiging naar de dichtstbijzijnde veilige plek te loodsen. Dat kunnen op de Meir bijvoorbeeld grote winkels of openbare gebouwen zijn. Die infocampagne ligt klaar voor het geval dat het terreurniveau in Antwerpen zou verhoogd worden.

