Op bezoek in het supporterscafé van dartsfenomeen ‘Dancing Dimi’: “Hij doet iets wat ongezien is in België”

Merksem“Met huid en haar opgegeten.” Zo beschreven de commentatoren het verlies van dartsfenomeen Dimitri Van den Bergh op de halve finale van het WK Darts in London. Maar ondanks de nederlaag was het een WK van primeurs voor ons land, en dat was nergens meer duidelijk dan in het supporterscafé ‘Den Anne’ in Merksem, waar kleine Dimi ooit zijn eerste pijlen gooide.