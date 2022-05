Oosterweelwerken Schijnpoort starten op 9 mei

Antwerpen M HKA toont Oekraïense kunst: “Doet nadenken over plaats van Oekraïne in Europa”

In het M HKA op het Antwerpse Zuid is een expo geopend onder de noemer ‘Imagine Ukraine’. Met werken van Oekraïense kunstenaars uit de collectie van de Vlaamse Gemeenschap willen de initiatiefnemers “een denkruimte openen rond verleden, heden en toekomst van Oekraïne als deel van Europa”. Ook in Bozar en het Europees Parlement in Brussel lopen ‘Imagine Ukraine’-expo’s.

