Oosterweelwerken: afrit Merksem op Antwerpse Ring vanuit Nederland tot 2030 (!) dicht

De sluiting van de afrit, die uitkomt op de Groenendaallaan, kadert in de werken van de Oosterweelverbinding. De aannemer begint er vanaf 20 februari met de aanleg van nutsleidingen. “De leidingen onder de Groenendaallaan moeten dieper in de grond komen te liggen”, zegt Lantis, de bouwheer van Oosterweel. “Om dit uit te voeren met minimale hinder op deze drukke weg, persen we de nutsleidingen onder de rijbaan door. Zo moeten we deze niet onderbreken en kan het verkeer blijven rijden, fietsen en stappen.” In een latere fase ter hoogte van de afrit ook de verdiepte Antwerpse Ring aangelegd, die verderop onder het Albertkanaal zal gaan in plaats van over het viaduct van Merksem.