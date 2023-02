Oosterweelbouwheer wil met PFAS vervuilde bodem nu al zélf saneren

Lantis wil de sanering van de verontreinigde stukken Oosterweelwerf in handen nemen. Het gaat om de werven in Zwijndrecht, Linkeroever (Scheldetunnel) en het Eilandje (Oosterweelknoop). “Lantis is altijd kristalhelder geweest over haar intenties: we willen onze werven leefbaarder en properder achterlaten dan hoe we het hebben aangetroffen”, zegt CEO Luc Hellemans. “Door de saneringspiste in te slaan, willen we alle twijfel daarover definitief van tafel vegen.”