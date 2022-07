‘Oostelijke Verbinding’ wordt ‘De Nieuwe Rand’: Vlaamse regering trekt mobiliteitsproject voor Antwerpse oostrand uit het slop

Antwerpen Koning Filip schuift beentjes onder tafel in Instroom Academy van chef-kok Seppe Nobels

Hoog bezoek woensdagmiddag in een voormalige refter van de scheepherstellers aan de Antwerpse haven. Koning Filip bezocht er Instroom Academy, het opleidingscentrum annex restaurant van chef-kok Seppe Nobels. Die laatste blonk van trots. “We zijn de enige academie in Europa die in de Gault & Millau én in de Michelin-gids staat.”

6 juli