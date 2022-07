Ook de Geeky Cauldron hangt de regenboogvlag uit op Pride Party 13 augustus

The Geeky Cauldron staat erom bekend iedereen in hun bar te verwelkomen. Menige queer geeks zakken het jaar door ook al af naar de bar. Daarom laten ze bij The Cauldron deze kans niet schieten om hun liefde voor deze gemeenschap in de verf te zetten tijdens de Pride Month in Antwerpen. Op 13 augustus organiseren ze hun eigen Pride Party. Drapeer de regenboogvlag om je schouders, kom in cosplay als je favoriete LGBTQ+-personage of kom gewoon als jezelf, want iedereen is welkom op dit kleurrijke feest (ook als je geen lid bent van de LGBTQ+-gemeenschap). DJ Tine is de dj van dienst deze avond en zij zal zorgen voor de gepaste deuntjes. Het feestje begint vanaf 21 uur en voor zij die hier nog nooit geweest zijn, kan je The Geeky Cauldron vinden in de Sint-Jacobsmarkt 88/90 in Antwerpen. De bar is de rest van het jaar geopend voor cocktails, mocktails, speciale koffies, mede of gewoon een frisse pint.