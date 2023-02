“Ook de allergiftigste spinnen hebben het recht om te leven”: postbode Henri (70) redde al tienduizenden dieren van verwaarlozing

Antwerpen Lichaam gevonden in apparte­ment in Antwerpen: parket onderzoekt verdacht overlijden

In de Moonsstraat in de Brederodebuurt in Antwerpen is vrijdagavond een overleden persoon aangetroffen in een appartement. Dat bevestigt het Antwerps parket. Momenteel wordt de kwestie beschouwd als een verdacht overlijden, waardoor nog niet veel informatie kan worden meegedeeld.

