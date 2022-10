Ook Antwerpen bereikt begrotingsakkoord: stad heft geen extra belastingen voor burgers en ondernemers, ‘s nachts wordt straatverlichting vier uur lang gedoofd

Burgemeester Bart De Wever had er vorige maand geen doekjes om gewonden. De komende jaren komt er niet enkel een energiefactuur van tientallen miljoenen op de stad af, de indexering van lonen en pensioenen is in verhouding een nog grotere uitdaging.

Extra kost lonen en energie: half miljard

Om de energiefac­tuur te beheersen, was al eerder besloten om de verwarming in stedelijke gebouwen lager te zetten: in kantoren is dat 19 graden. Voor zwembaden, kinderop­vang en musea geldt die regel niet.

De stad heeft eerst en vooral gekeken naar wat ze zelf kan doen. Om de energiefactuur te beheersen, was al eerder besloten om de verwarming in stedelijke gebouwen lager te zetten: in kantoren is dat 19 graden. Voor zwembaden, kinderopvang en musea geldt die regel niet. Van koude douches in zwembaden is geen sprake. Wél te onthouden: de openbare verlichting wordt ‘s nachts gedoofd tussen 1 en 5 uur. “Maar in het belang van de veiligheid zullen er uitzonderingen zijn”, zo haast de stad zich. “Ook de belangrijke assen, die gewestwegen zijn, blijven permanent verlicht.” Denk dan bijvoorbeeld aan de Turnhoutsebaan.