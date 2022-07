Ook aanpalende gebouwen UAntwerpen allicht nog weken ontoegankelijk na brand

Antwerpen Vlieg­school na nieuws over fatale muggenbeet in Antwerpen: “Dit doet opnieuw veel verdriet”

Een beet van een Antwerpse mug heeft geleid tot de plotse dood van de 21-jarige Oriana Pepper, zo bericht de BBC. De Britse pilote stierf vorig jaar in het Stuivenbergziekenhuis toen ze in Antwerpen was voor een pilotenopleiding. “De doodsoorzaak was ons destijds totaal onbekend. Dit nieuws moet de familie, vrienden en collega’s van Oriana opnieuw verdriet doen”, slikt CAE, de vliegschool bij wie Oriana destijds op de luchthaven van Deurne les volgde.

