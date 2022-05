“Onze ouders krijgen we niet meer terug, maar we willen wel antwoorden op onze vragen.” Kinderen van overleden Cleefio en Eldrid houden stille tocht ter ere van hun ouders

Antwerpen BINNENKIJ­KEN. Sterren­chef Bart De Pooter staat vanaf morgen achter het fornuis in nieuw vijfster­ren­ho­tel Sapphire House: “Groenten krijgen de hoofdrol”

Morgen is het zover: dan opent het prestigieuze vijfsterrenhotel Sapphire House Antwerp de deuren in de Lange Nieuwstraat in Antwerpen. Niemand minder dan tweesterrenchef Bart De Pooter van Pastorale** roert er in de potten van PLANT’n en WILD’n, de twee restaurants in het hotel waar uitsluitend plantaardig wordt gekookt. “We geven het hotel een heel eigen identiteit”, aldus Bart De Pooter.

16 mei