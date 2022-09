Onze man ontdekt het vernieuwd KMSKA samen met trotse Antwerpenaars: “Een dag voor de geschiedenisboeken”

Antwerpen/Deurne “Pak andere granaat, die van mij gaan niet zo hard”: leden van drugsbende rond De Algerijn riskeren tot negen jaar cel voor aanslag drugsmili­eu

Een drugsbende met Mohamed Reda C. (De Algerijn), Farhan Bouzambou en Imrane El B. staan celstraffen van acht en negen jaar te wachten voor drie granaataanslagen in Deurne en Sint-Niklaas in juni 2020. De aanklager citeerde uit ontsleutelde berichten van Sky ECC-chatdienst: “We zullen laten zien wie de dieven van de cocaïne zijn. Zin in actie?"

23 september