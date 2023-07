Ontvoerde hondjes Angel en Diva levend en wel teruggevonden in toilet van café

De twee honden waren afgelopen dinsdag meegenomen bij een inbraak in een woning in de Kerkstraat in Sint-Gillis-Waas. De dieven eisten achteraf 2.500 euro losgeld van baasje Debby Lodewyckx (49). De lijn bleef evenwel dood toen de daders te weten kwamen dat de politie op de zaak zat.

Donderdagavond kwam er een tip binnen bij de politie van Antwerpen van een vrouw die het bericht had gezien op sociale media. “Deze getuige zag een man lopen met twee hondjes die aan de beschrijving voldeden”, zegt woordvoerder Willem Migom. “Ze heeft toen meteen de politie verwittigd. De man heeft de twee honden achtergelaten in het toilet van een café. Onze ploeg was snel ter plaatse en aan de hand van de chip konden we inderdaad verifiëren dat het om de twee honden ging die gestolen waren. De man zelf was niet meer ter plaatse en konden we dus voorlopig ook niet verhoren.”