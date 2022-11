Ontslag stadsdichters blijft heet hangijzer tijdens Antwerpse gemeenteraad: “N-VA paste klassieke truc toe: hol instelling uit tot ze vanzelf in elkaar stuikt”

AntwerpenHet ontslag van de vijf stadsdichters bleef ook maandag nazinderen in de Antwerpse gemeenteraad. De voltallige oppositie wilde van bevoegd schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) horen of het stadsdichterschap nu écht dood en begraven is en of het iets voor haar heeft betekend.

“Olie op vuur”

Groen en PVDA overliepen wat er de jongste maanden zoal was gebeurd. Mie Branders (PVDA) citeerde Ramsey Nasr, een van de eerste stadsdichters destijds, die onderwijs, zorg en cultuur fundamenten van de samenleving noemde. “We hadden in 2023 twintig jaar stadsdichters kunnen vieren. Na het ontslag vond N-VA het nodig om olie op het vuur te gooien. Mét de grootste clichés over kunstenaars. De burgemeester heeft er eens goed mee gelachen. Nochtans had één woord van hem de zaak kunnen keren. Dat gebeurde niet. N-VA paste een klassieke truc toe: wil je iets afschaffen, hol dan de instelling uit tot ze vanzelf in elkaar stuikt.”

Quote Stadsdich­ters zijn een middel­eeuws concept: laat dichters in alle vrijheid en onafhanke­lijk­heid dichters zijn, zodat je al die gênante discussies niet krijgt. Uiteinde­lijk koos N-VA voor een verrot­tings­stra­te­gie. Sam Van Rooy (Vl. Belang)

Volgens Caroline Bastiaens (CD&V) was de schepen van Cultuur er als de kippen bij om het stadsdichterschap dood en begraven te verklaren. Sam Van Rooy (Vlaams Belang) dook in het verleden. “Gemeenteraadslid André Gantman (N-VA) wou de stadsdichters tien jaar geleden al afgeschaft zien. Zijn partij bleef het slikken om de coalitiepartners te paaien. Maar het is een middeleeuws concept: laat dichters in alle vrijheid en onafhankelijkheid dichters zijn, zodat je al die gênante discussies niet krijgt. Uiteindelijk koos N-VA voor een verrottingsstrategie.”

Vragen of niet, Nabilla Ait Daoud (N-VA) hield zich netjes op de vlakte in haar antwoord en herhaalde wat ze al eerder zei: “Het stadsdichterschap is dood en begraven. Ze hebben ook hun eigen opvolging onmogelijk gemaakt. Wie durft nu nog de handschoen op te nemen?”

“Opgelucht”

“Het lijkt wel of u opgelucht ademhaalt”, beet Mie Branders de schepen toe. “Heb dan het lef om toe te geven dat u bent beland waar u dat wilde: de afschaffing.”

“De apathie druipt van uw antwoorden af”, repliceerde Niel Staes? “De maskers vallen af. U bent het die een bepaalde sfeer heeft doen ontstaan met een gebrek aan dialoog en de schrapping van de projectsubsidies. Niet de stadsdichters.”

