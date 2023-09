Ontploffing in Antwerpse haven: één persoon raakt gewond

De situatie is nog niet volledig onder controle, meldt de brandweer. Een stoomketel die buiten stond is er ontploft, met brand tot gevolg. Die brand is intussen wel geblust. Enkele kleinere brandjes worden momenteel nog aangepakt. Bij de explosie is één persoon gewond geraakt, maar die leek er op het eerste zicht niet heel erg aan toe. Hij werd ter plaatse in de ziekenwagen verzorgd.