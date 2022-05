Ongeval ter hoogte van Linkeroever: twee rijstroken versperd

Antwerpen/Deurne Nieuwe handige parkeer­plek voor fietsen in Zurenborg en Arenawijk

Niet iedereen heeft thuis voldoende plek om zijn fiets veilig weg te zetten. Buurtfietsenstallingen kunnen dan soelaas bieden. Maandag zijn er alweer twee nieuwe geopend. Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) deed dat maandagochtend in de Tweelingenstraat in Zurenborg. De andere ligt in de Herrystraat (Arenawijk) in Deurne.

